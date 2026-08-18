ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РосЗМІ заявили про два "абсолютні рекорди" України під час атаки на РФ

15:01 18.08.2026 Вт
2 хв
Пропагандисти визнали колосальний масштаб нового удару ЗСУ
aimg Юлія Капітонова
РосЗМІ заявили про два "абсолютні рекорди" України під час атаки на РФ Фото: Україна могла атакувати РФ тисячами дронів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом минулої доби Сили оборони України били по Росії рекордною кількістю ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Російські пропагандисти посилаються на нові дані Міністерства оборони РФ. У відомстві заявили, що їхня ППО нібито знешкодила 1671 український дрон, десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Як виявилося, протягом доби ЗСУ посилювали повітряні атаки на країну-агресорку. На тлі останніх подій росЗМІ постійно оновлювали дані про українські "абсолютні рекорди".

"ППО збила 1478 дронів над Росією за минулу добу - це абсолютний рекорд", - написали пропагандисти о 12:15.

Однак згодом з'ясувалося, що Сили оборони України знову нібито перевершили самі себе.

"ППО збила 1671 дрон над Росією минулої доби - це абсолютний рекорд", - оновило дані "РИА Новости" о 12:39.

Фактично росЗМІ заявили про наймасштабнішу дронову атаку України на РФ за весь час війни.

Однак ні Міноборони РФ, ні Генштаб ЗСУ поки що не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, російська влада ніколи не розкриває кількість засобів ураження, якими Україна атакує РФ.

Раніше РБК-Україна розповідало про нову атаку Сили оборони України на Москву та область, яка відбулася 18 серпня.

Також ми писали, як українська ППО відбивала повітряний удар РФ минулої ночі.

Окрім того, дізнайтеся, навіщо ворог активно розширює мережу майданчиків для запуску далекобійних ударних дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Збройні сили України Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
У Молдові фермери погрожують масштабними протестами через рішення щодо України
У Молдові фермери погрожують масштабними протестами через рішення щодо України
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР