РосСМИ заявили о двух "абсолютных рекордах" Украины во время атаки на РФ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины атаковали Россию рекордным количеством ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Российские пропагандисты ссылаются на новые данные Министерства обороны РФ. В ведомстве заявили, что их ПВО якобы обезвредила 1671 украинский дрон, десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.
Как оказалось, в течение суток ВСУ усиливали воздушные атаки на страну-агрессорку. На фоне последних событий росСМИ постоянно обновляли данные об украинских "абсолютных рекордах".
"ПВО сбила 1478 дронов над Россией за минувшие сутки - это абсолютный рекорд", - написали пропагандисты в 12:15.
Однако впоследствии выяснилось, что Силы обороны Украины снова превзошли сами себя.
"ПВО сбила 1671 дрон над Россией за прошедшие сутки - это абсолютный рекорд", - обновило данные "РИА Новости" в 12:39.
Фактически росСМИ заявили о самой масштабной дроновой атаке Украины на РФ за все время войны.
Однако ни Минобороны РФ, ни Генштаб ВСУ пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Напомним, российские власти никогда не раскрывают количество средств поражения, которыми Украина атакует РФ.
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