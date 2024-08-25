РосЗМІ показали фейкове відео знищення ЗРК IRIS-T у Сумській області, - BILD
Продемонстроване російським ЗМІ відео знищення ракетою "Іскандер-М" зенітного ракетного комплексу IRIS-T разом із особовим складом ЗСУ, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання BILD.
Зазначається, що відповідні кадри поширив пов'язаний із Міноборони Росії телеканал "Звезда". У ЗМІ зазначили, що інцидент начебто стався біля села Сінне Сумської області України, за 11 км від кордону з Курською областю РФ.
Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке назвав оприлюднені кадри "дуже схожими на муляж". На його думку, про це свідчать три ключових фактори.
По-перше, ймовірний IRIS-T "самотньо стоїть на узліссі", навколо не видно жодного солдата.
По-друге, після прямого влучання немає полум'я або розривів. У справжньому комплексі ППО здетонували б боєприпаси і паливо.
І по-третє, після потужного удару, установка зовні практично не змінилася. Рьопке припускає, що вона була зроблена з дерева або схожого матеріалу.
Російські фейки про війну
Днями російські пропагандисти звинуватили ЗСУ в хімічній атаці у Курській області через начебто неможливість прорвати оборону.
Також росЗМІ поширили фейк про начебто наміри США усунути президента Володимира Зеленського через операцію в Курській області.
Крім того, Росія ймовірно планує інформаційно-психологічну операцію проти України на тлі боїв у Курській області.
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