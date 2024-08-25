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РосСМИ показали фейковое видео уничтожения ЗРК IRIS-T в Сумской области, - BILD

Воскресенье 25 августа 2024 00:36
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РосСМИ показали фейковое видео уничтожения ЗРК IRIS-T в Сумской области, - BILD Фото: россияне показали фейковое видео уничтожения немецкой системы ПВО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Продемонстрированное российским СМИ видео уничтожения ракетой "Искандер-М" зенитного ракетного комплекса IRIS-T вместе с личным составом ВСУ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание BILD.

Отмечается, что соответствующие кадры распространил связанный с Минобороны России телеканал "Звезда". В СМИ отметили, что инцидент якобы произошел вблизи села Сенное Сумской области Украины, в 11 км от границы с Курской областью РФ.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке назвал обнародованные кадры "очень похожими на муляж". По его мнению, об этом свидетельствуют три ключевых фактора.

Во-первых, предполагаемый IRIS-T "одиноко стоит на опушке леса", вокруг не видно ни одного солдата.

Во-вторых, после прямого попадания нет пламени или разрывов. В настоящем комплексе ПВО сдетонировали бы боеприпасы и топливо.

И в-третьих, после мощного удара, установка внешне практически не изменилась. Репке предполагает, что она была сделана из дерева или похожего материала.

Российские фейки о войне

На днях российские пропагандисты обвинили ВСУ в химической атаке в Курской области из-за якобы невозможности прорвать оборону.

Также росСМИ распространили фейк о якобы намерениях США устранить президента Владимира Зеленского из-за операции в Курской области.

Кроме того, Россия вероятно планирует информационно-психологическую операцию против Украины на фоне боев в Курской области.

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