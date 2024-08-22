Росіяни поширюють фейк про нібито "хімічну атаку" ЗСУ в Курській області, - ЦПД

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про те, що Збройні Сили України нібито "здійснили хімічну атаку" в Курській області через "неспроможність прорвати російську оборону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО .

Російські пропагандисти звинувачують українську армію в тому, що вона нібито "порушила" норми міжнародного права та "застосувала хімічну зброю" проти російських військових. Однак, ці заяви є неправдивими та не мають жодних підтверджень.

"По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, рашисти не наводять жодних доказів, що також є ознакою фейку", - заявили в ЦПД.

Зазначається, що насправді ж саме російські війська неодноразово були помічені у використанні хімічної зброї проти українських позицій, що є воєнним злочином та порушенням законів війни.

ЦПД наголошує, що поширення подібних неправдивих меседжів є частиною стратегії Кремля з інформаційної пропаганди щодо подій в Курській області, про що раніше розповідав керівник Центру, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

Операція в Курській області

Українські військові почали наступ на Курську область 6 серпня. Бої точаться у прикордонних районах. За цей час українські війська просунулися на глибину оборони ворога від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами російської території та взяли під контроль 93 населені пункти.

Відзначається, що операцію ретельно планували заздалегідь у режимі підвищеної секретності.

Водночас російська влада розпочала нову інформаційну пропаганду стосовно свого населення, щоб пояснили що відбувається у Курській області. Загальний наратив російських пропагандистів, окрім поширення фейків відносно дій ЗСУ, це - намагання запевнити росіян у тому, що ситуація, яка склалася, є "новою нормою", до якої потрібно звикнути.