СБУ попереджає про нову ІПСО ворога через "прорив" у Курській області: про що мова

Росія може провести нову інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО) проти України на тлі боїв у Курській області. Метою є звинувачення українських солдатів у воєнних злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram та Центр протидії дезінформації у Telegram .

Попередження СБУ

Як зазначили у СБУ, російські спецслужби намагаються використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у скоєнні воєнних злочинів.

Це пов'язано з тим, що окупанти не можуть ефективно протистояти наступальним діям українських воїнів.

"Найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їх скоєнні українську сторону", - зазначили у Службі безпеки.

Там додали, що такі спроби не вплинуть ні на наступ ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів щодо України. Сили оборони вже довели, що дотримуються правил та звичаїв ведення війни.

Уточнення від ЦПД

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко уточнив, що росіяни вже зараз поширюють фейки про нібито вбивство українськими військовими цивільних у Курській області, мародерство і не тільки.

"Пропаганда Росії докладатиме великих зусиль, щоб за допомогою фейків зробити в Суджі та інших місцях у Курській області сцени нібито воєнних злочинів", - додав він.

За його словами, росіяни намагатимуться інсценувати або вчинити в Курській області злочини, які вони скоїли на тимчасово окупованих територіях України, аби звинуватити українців.

"Спецслужби Росії планують провокації щодо цивільних руками перевдягнених у форму ЗСУ власних агентів", - зазначив Коваленко.

Також для ядерного шантажу росіяни можуть використати наближеність Курської АЕС до території, де ведуться бойові дії. На території станції вони можуть організовувати такі самі провокації, як і на ЗАЕС.