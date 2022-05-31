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РосСМИ подсчитали количество погибших россиян в войне против Украины

Фото: росСМИ подсчитали 3052 погибших российских военных в войне (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны в Украине погибло по меньшей мере 3052 российских солдат и офицеров. Однако цифра может быть на 40-60% выше, поскольку это лишь те, чьи имена называли публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Би-би-си".

Как пишет издание, такой подсчет не может быть точным, потому что региональные власти и СМИ называют не всех погибших. Журналисты собрали "условную картину" потерь с помощью информации с местных кладбищ.

В частности, захоронения погибших во время войны были обнаружены на 11 кладбищах: в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области.

Так, на кладбище близ Ульяновска после начала войны появились 42 могилы военнослужащих.

"Имена 21 погибшего (то есть половины) не упоминались публично - даже в соцсетях. На других кладбищах эта доля составляла от 30% до 100%. Таким образом мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронено в России", - пишет издание.

Там добавляют, что с начала войны Минобороны РФ лишь дважды сообщало о потерях. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, а 25 марта - о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Данные Украины

Напомним, что по состоянию на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих.

Также мы писали, что растущие потери среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше снизят возможности России и приведут к дальнейшему моральному упадку армии оккупантов.

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