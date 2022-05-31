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Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине

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Киев, Вторник 31 мая 2022 10:27
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Боевые потери противника на 31 мая ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 30 500 (+150)
  • Танки - 1358 (+9)
  • Боевые бронированные машины - 3302 (+20)
  • Артиллерийские системы - 649 (+6)
  • РСЗО - 207 (+2)
  • Средства ПВО - 93 (+0)
  • Самолеты - 208 (+1)
  • Вертолеты - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 515 (+8)
  • Крылатые ракеты - 120 (+2)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2275 (+17)
  • Специальная техника - ​48 (+0)

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

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Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
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