Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 31 мая ориентировочно составили:
- Личный состав - около 30 500 (+150)
- Танки - 1358 (+9)
- Боевые бронированные машины - 3302 (+20)
- Артиллерийские системы - 649 (+6)
- РСЗО - 207 (+2)
- Средства ПВО - 93 (+0)
- Самолеты - 208 (+1)
- Вертолеты - 174 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 515 (+8)
- Крылатые ракеты - 120 (+2)
- Корабли/катера - 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2275 (+17)
- Специальная техника - 48 (+0)
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее в Институте изучения войны заявили, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.
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