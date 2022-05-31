Растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов, - ISW
Растущие потери среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше снизят возможности России и приведут к дальнейшему моральному упадку армии оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Министерство обороны Великобритании 30 мая заявило, что российские войска понесли огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена.
Офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед в опасную зону - вместо того, чтобы командовать из тыла и делегировать полномочия нижестоящим офицерам. Это происходит из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на них большую ответственность.
Младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российских вооруженных силах. При этом продолжающиеся потери младших офицеров усложнят командование и управление, особенно в батальонных тактических группах, собранных вместе от выживших из нескольких других подразделений.
Напомним, эксперты из ISW заявляли о том, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы России.
Ранее в ISW отметили, что Россия легкомысленно тратит боевую мощь на захват Северодонецка.
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