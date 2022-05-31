РосЗМІ підрахували кількість загиблих росіян у війні проти України

Як пише видання, такий підрахунок не може бути точним, тому що регіональна влада та ЗМІ називають не всіх загиблих. Журналісти зібрали "уявну картину" втрат за допомогою інформації з місцевих цвинтарів.

Зокрема, поховання загиблих під час війни були виявлені на 11 цвинтарях: у Ставрополі, Казані, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Балашисі, під Ульяновськом та в Калінінградській області.

Так, на цвинтарі поблизу Ульяновська після початку війни з'явилися 42 могили військовослужбовців.

"Імена 21 загиблого (тобто половини) не згадувалися публічно - навіть у соцмережах. На інших цвинтарях ця частка становила від 30% до 100%. Таким чином ми можемо припустити, що список підтверджених втрат, який веде Бі-бі-сі, може містити щонайменше на 40-60% менше імен загиблих, ніж реально поховано в Росії", - пише видання.

Там додають, що з початку війни Міноборони РФ лише двічі повідомляло про втрати. 2 березня відомство заявило про 498 загиблих та 1597 поранених, а 25 березня - про 1351 загиблого та 3825 поранених.

Дані України

Нагадаємо, що станом на сьогодні, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців.

Також ми писали, що зростаючі втрати серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше знизять можливості Росії і приведуть до подальшого морального занепаду армії окупантів.

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