Ростовську область масовано атакують безпілотники, загорілися електропідстанції

Ростовську область у Росії масовано атакують безпілотні літальні апарати (БПЛА). На місцях прильотів і падіння уламків виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва.
Він зазначив, що атака дронами в області почалася близько 2:00. Силами ППО знищено та подавлено засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.
"Внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив Голубєв.
Він додав, що сили ППО продовжують відбивати атаку дронів.
Тим часом у місцевих пабліках оприлюднили відео очевидця пожежі на підстанції у Родіонова-Несветайському районі.
Нагадаємо, цієї ночі також атаки безпілотників зазнали Бєлгород та Шебекінський міський округ. У частині Шебекіно зникла електроенергія.
7 липня під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області.
В ніч на 6 липня дрони атакували нафтобазу біля станиці Павлівська у Краснодарському краю. А в місті Єйськ уламки БПЛА пошкодили вежу стільникового зв'язку.
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