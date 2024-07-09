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Ростовську область масовано атакують безпілотники, загорілися електропідстанції

Фото: Ростовську область атакують ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ростовську область у Росії масовано атакують безпілотні літальні апарати (БПЛА). На місцях прильотів і падіння уламків виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

Він зазначив, що атака дронами в області почалася близько 2:00. Силами ППО знищено та подавлено засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.

"Внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив Голубєв.

Він додав, що сили ППО продовжують відбивати атаку дронів.

Тим часом у місцевих пабліках оприлюднили відео очевидця пожежі на підстанції у Родіонова-Несветайському районі.

Нагадаємо, цієї ночі також атаки безпілотників зазнали Бєлгород та Шебекінський міський округ. У частині Шебекіно зникла електроенергія.

7 липня під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області.

В ніч на 6 липня дрони атакували нафтобазу біля станиці Павлівська у Краснодарському краю. А в місті Єйськ уламки БПЛА пошкодили вежу стільникового зв'язку.

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Атака дронів