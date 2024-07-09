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Ростовскую область массированно атакуют беспилотники, загорелись электроподстанции

Фото: Ростовскую область атакуют ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ростовскую область в России массированно атакуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). На местах прилетов и падения обломков возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Он отметил, что атака дронами в области началась около 2:00. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона.

"В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован", - отметил Голубев.

Он добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.

Тем временем в местных пабликах обнародовали видео очевидца пожара на подстанции в Родионова-Несветайском районе.

Напомним, этой ночью также атакам беспилотников подверглись Белгород и Шебекинский городской округ. В части Шебекино исчезла электроэнергия.

7 июля под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области.

В ночь на 6 июля дроны атаковали нефтебазу возле станицы Павловская в Краснодарском крае. А в городе Ейск обломки БПЛА повредили башню сотовой связи.

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Атака дронов