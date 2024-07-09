Ростовскую область массированно атакуют беспилотники, загорелись электроподстанции

Он отметил, что атака дронами в области началась около 2:00. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона.

"В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован", - отметил Голубев.

Он добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.

Тем временем в местных пабликах обнародовали видео очевидца пожара на подстанции в Родионова-Несветайском районе.