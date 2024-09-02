Горіла 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області після пожежі
У Пролетарську Ростовської області завершилася пожежа на нафтобазі, яка тривала понад два тижні. З'явився супутниковий знімок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.
Видання порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня).
Можна помітити, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.
За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.
Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.
Що передувало
Нагадаємо, 18 серпня вночі росіяни скаржилися, що безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську, внаслідок чого там почалася пожежа.
Джерела РБК-Україна повідомили, що атака проводилася в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони України. Ціллю стала нафтобаза "ФДКУ комбінат "Кавказ".
Ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.
Співрозмовники РБК-Україна уточнювали, що нафтобазу атакували за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
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