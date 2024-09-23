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В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ

Азов, Ростовська область, Понеділок 23 вересня 2024 00:22
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В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ Фото: у порту Азова пролунав вибух і спалахнула пожежа (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У порту міста Азов (Ростовська область) пролунав вибух, а опісля спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про вибух та сліди у небі розповіли жителі Західного району міста Ростов-на-Дону й Азовського району Ростовської області, повідомив Telegram-канал Privet-Rostov.ru й опублікував фото.

В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ

Фото: Privet-Rostov.ru (t.me/privet_rostov_ru)

Водночас, Telegram-канал "Это Ростов новости" написав, що жителі Приазов’я чули звук вибуху. За попередніми даними, спрацювала ПВО.

Видання також оприлюднило фото сліду в небі.

В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ

Фото: Это Ростов новости (t.me/etorostov)

Пізніше Privet-Rostov.ru написав про пожежу, що "знову розгорається" в районі Азова.

Натомість "Это Ростов новости" повідомив, що в Азовському районі щось сильно горить. Канали оприлюднили фото пожежі.

В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ

Фото: Privet-Rostov.ru (t.me/privet_rostov_ru)

В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ

Фото: Это Ростов новости (t.me/etorostov)

Обстріли Ростовської області

Сили оборони вже кілька місяців регулярно атакують військові та промислові об'єкти у сусідніх з Україною регіонах РФ. Таким чином зменшується бойовий і наступальний потенціал ворога.

Так, в ніч на 18 серпня українські військові вразили нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", що розташована у місті Пролетарськ Ростовської області. Операцію організувало ГУР Міноборони України.

Нафтобазу гасили багато днів поспіль. Наступного дня після атаки на її території стався вибух. Постраждали багато пожежників.

Згодом на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом.

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