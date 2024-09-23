В районі порту Азов Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Натомість "Это Ростов новости" повідомив, що в Азовському районі щось сильно горить. Канали оприлюднили фото пожежі.

Пізніше Privet-Rostov.ru написав про пожежу, що "знову розгорається" в районі Азова.

Видання також оприлюднило фото сліду в небі.

Водночас, Telegram-канал "Это Ростов новости" написав, що жителі Приазов’я чули звук вибуху. За попередніми даними, спрацювала ПВО.

Про вибух та сліди у небі розповіли жителі Західного району міста Ростов-на-Дону й Азовського району Ростовської області, повідомив Telegram-канал Privet-Rostov.ru й опублікував фото.

Обстріли Ростовської області

Сили оборони вже кілька місяців регулярно атакують військові та промислові об'єкти у сусідніх з Україною регіонах РФ. Таким чином зменшується бойовий і наступальний потенціал ворога.

Так, в ніч на 18 серпня українські військові вразили нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", що розташована у місті Пролетарськ Ростовської області. Операцію організувало ГУР Міноборони України.

Нафтобазу гасили багато днів поспіль. Наступного дня після атаки на її території стався вибух. Постраждали багато пожежників.

Згодом на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом.

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