ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Ростовській області заявили про атаку дронів та пожежу

Ростовська область, П'ятниця 27 вересня 2024 04:09
UA EN RU
У Ростовській області заявили про атаку дронів та пожежу Ілюстративне фото: у Ростовській області сталася пожежа через удар дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Ростовській області (РФ) у ніч проти 27 вересня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників у регіоні. Внаслідок відбиття повітряної атаки під містом Новошахтинськ сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва та росЗМІ.

За словами російського чиновника близько трьох годин ночі, засобами ППО нібито були знищені 7 безпілотників, а сталося це під Новошахтинськом. При цьому місцева влада скаржилася на дронову атаку ще з 23:46 за місцевим часом.

"Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами", - стверджує ростовський губернатор.

Він також додає, що внаслідок події "постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано".

Натомість російські медіа пишуть, що пожежа в районі міста Новошахтинськ була досить сильною, й вона спалахнула в мікрорайоні Нова Соколовка біля ЛЕП.

Також в мережі було оприлюднене відповідне фото.

У Ростовській області заявили про атаку дронів та пожежу

Пожежа біля ЛЕП під Новошахтинськом 27 вересня вночі (фото: росЗМІ)

Атаки дронів і пожежі у Ростовській області

Нагадаємо, перед тим у цьому регіоні сталася пожежа через атаку БПЛА у ніч проти 22 вересня у Міллерівському районі. А також повідомлялося, що 23 вересня пролунав вибух у порту міста Азов, й опісля також спалахнула пожежа.

Також ми писали про масштабну пожежу у Ростовській області внаслідок дронової атаки 18 серпня, коли безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську. Тожі Джерела РБК-Україна повідомили, що атака проводилася в рамках операції ГУР Міноборони України. А ціллю стала нафтобаза "ФДКУ комбінат "Кавказ" - ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.

Додамо, що пожежа у Пролетарську тривала понад два тижні - її загасити вдалося лише 2 вересня.

Додамо, наприкінці серпня у РФ стверджували, що була атакована дронами також Глибокінська нафтобаза в Кам'янському районі Ростовської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростовська область Пожежа Атака дронів
NEWS
Українцям готують підвищення цін на електроенергію: хто заплатить більше з 1 листопада
Українцям готують підвищення цін на електроенергію: хто заплатить більше з 1 листопада
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні