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В Ростовской области заявили об атаке дронов и пожаре

Ростовская область, Пятница 27 сентября 2024 04:09
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В Ростовской области заявили об атаке дронов и пожаре Иллюстративное фото: в Ростовской области произошел пожар из-за удара дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ростовской области (РФ) в ночь на 27 сентября работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников в регионе. В результате отражения воздушной атаки под городом Новошахтинск произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и росСМИ.

По словам российского чиновника около трех часов ночи, средствами ПВО якобы были уничтожены 7 беспилотников, а произошло это под Новошахтинском. При этом местные власти жаловались на дроновую атаку еще с 23:46 по местному времени.

"В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами", - утверждает ростовский губернатор.

Он также добавляет, что в результате происшествия "пострадавшие и разрушения на земле не зафиксированы".

В то же время российские медиа пишут, что пожар в районе города Новошахтинск был достаточно сильным, и он вспыхнул в микрорайоне Новая Соколовка возле ЛЭП.

Также в сети было обнародовано соответствующее фото.

В Ростовской области заявили об атаке дронов и пожаре

Пожар возле ЛЭП под Новошахтинском 27 сентября ночью (фото: росСМИ)

Атаки дронов и пожары в Ростовской области

Напомним, перед этим в данном регионе произошел пожар из-за атаки БПЛА в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе. А также сообщалось, что 23 сентября прогремел взрыв в порту города Азов, и после этого вспыхнул пожар.

Также мы писали о масштабном пожаре в Ростовской области в результате дроновой атаки 18 августа, когда беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске. Тоже Источники РБК-Украина сообщили, что атака проводилась в рамках операции ГУР Минобороны Украины. А целью стала нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ" - эта нефтебаза обеспечивала воюющих против Украины российских оккупантов.

Добавим, что пожар в Пролетарске длился более двух недель - его потушить удалось только 2 сентября.

Добавим, в конце августа в РФ утверждали, что дронами была атакована также Глубокинская нефтебаза в Каменском районе Ростовской области.

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Ростовская область Пожар Атака дронов
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