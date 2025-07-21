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У Ростовській області пролунали вибухи: дрони атакували залізничну станцію

Ростовська область, Понеділок 21 липня 2025 01:20
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У Ростовській області пролунали вибухи: дрони атакували залізничну станцію Фото: безпілотники вразили важливу логістичну артерію армії РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У селищі Каменоломні Ростовської області дрони вдарили по залізничній станції, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За словами губернатора, на даний момент безпілотники знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.

"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав", - повідомив Слюсарь.

За даними росЗМІ, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.

Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.

"Каменоломні - ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", - зазначають у ЗМІ.

Масована дронова атака на Росію

В ніч на неділю, 20 липня, невідомі дрони атакували Москву та Підмосков'я. Про звуки дронів та сильні вибухи повідомляли жителі Зеленограда, селища Голубе та Калузької області.

В ніч на суботу, 19 липня, безпілотники атакували Москву та Ростов-на-Дону. Зокрема, повідомлялося про вибухи у місті Димитров у Підмосков'ї.

А в ніч на 17 липня дрони вразили хімічний завод "Щекіноазот" у Тульській області.

Додамо, що наприкінці червня, у Ростовській області невідомі дрони уразили нафтобазу "Комбінату "Атлас", що постачала паливо російській армії.

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