У Ростовській області пролунали вибухи: дрони атакували залізничну станцію

У селищі Каменоломні Ростовської області дрони вдарили по залізничній станції, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За словами губернатора, на даний момент безпілотники знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.

"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав", - повідомив Слюсарь.

За даними росЗМІ, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.

Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.

"Каменоломні - ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", - зазначають у ЗМІ.