В Ростовской области прогремели взрывы: дроны атаковали железнодорожную станцию

В поселке Каменоломни Ростовской области дроны ударили по железнодорожной станции, через которую армия РФ транспортирует оружие на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

"Каменоломни - еще одна крупная узловая железнодорожная станция на южном ходу", - отмечают в СМИ.

Отмечается, что участок железной дороги в районе этого поселка городского типа, используется для перевозки военных грузов для переброски в Украину.

По данным росСМИ, в результате удара поврежден железнодорожный вокзал.

"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за падения обломков беспилотника загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - сообщил Слюсарь.

По словам губернатора, на данный момент беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

Массированная дроновая атака на Россию

В ночь на воскресенье, 20 июля, неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье. О звуках дронов и сильных взрывах сообщали жители Зеленограда, поселка Голубое и Калужской области.

В ночь на субботу, 19 июля, беспилотники атаковали Москву и Ростов-на-Дону. В частности, сообщалось о взрывах в городе Димитров в Подмосковье.

А в ночь на 17 июля дроны поразили химический завод "Щекиноазот" в Тульской области.

Добавим, что в конце июня, в Ростовской области неизвестные дроны поразили нефтебазу "Комбината "Атлас", которая поставляет топливо российской армии.

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