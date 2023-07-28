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У Ростовській області пролунала серія вибухів: росіяни заявляють про роботу ППО

Ілюстративне фото: в Ростовській області заявили про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Азовському районі Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. При цьому росіяни повідомляють про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва та Telegram-каналі.

Місцеві Telegram-каналі публікують відео, де чути вибухи та видно клуб чорного диму. Вони повідомляють про чотири сильні вибухи поспіль в Азовському районі.

При цьому губернатор повідомляє роботу ППО.

"Зафіксовано ураження системами ППО другої ракети - цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються", - написав він.

При цьому в Міноборони РФ знову звинуватили Україну. Там заявили, що близько 17:15 українські військові нібито здійснили удар переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.  

При цьому засоби ППО нібито "перехопили" ракету в районі міста Азов Ростовської області. Уламки впали в безлюдній місцевості.

Вибухи у Росії

Сьогодні в Росії вже повідомляли про вибухи в Таганрозі та Самарі.

У центрі Таганрога стався сильний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

При цьому в Міноборони вже встигли звинуватити у вибуху Україну.

Крім того, на території нафтопереробного заводу в Самарі стався вибух. Депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив про диверсію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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