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Росіяни заявили про диверсію на НПЗ у Самарі

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П'ятниця 28 липня 2023 17:46
Росіяни заявили про диверсію на НПЗ у Самарі Фото: росіяни заявили про диверсію на НПЗ у Самарі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В російській Самарі на території нафтопереробного заводу стався вибух. Ніхто нібито не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал депутата Держдуми Олександра Хінштейна.

Як пише депутат, на території заводу нібито сталась деверсія.

"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі сьогодні стався вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих - немає", - пише Хінштейн.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Варто додати, що тим часом у російських окупантів також горить нафтобаза в тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області.

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