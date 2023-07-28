Росіяни заявили про диверсію на НПЗ у Самарі
В російській Самарі на території нафтопереробного заводу стався вибух. Ніхто нібито не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал депутата Держдуми Олександра Хінштейна.
Як пише депутат, на території заводу нібито сталась деверсія.
"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі сьогодні стався вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих - немає", - пише Хінштейн.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Варто додати, що тим часом у російських окупантів також горить нафтобаза в тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області.
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