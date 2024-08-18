У Ростовській області через атаку дронів спалахнула нафтобаза

За словами російського чиновника, на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу".

Пізніше він написав у своєму Telegram про ще одну "відбиту атаку" дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області.

"Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", - заявив губернатор.

Але згодом уточнив, що "о 05:35 через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".

Між тим в мережі були оприлюднені кадри із пожежею на нафтооб'єктах. Російські медіа кажуть, що палає нафтобаза через удар дронів.

Додамо, як розповів місцевий губернатор, попередньо через повітряну атаку у Пролетарську ніхто не постраждав, а підрозділи пожежників відновили гасіння.

Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії

Раніше повідомлялося, що 4 серпня була сильна пожежа біля нафтобази у Азові Ростовської області. Тоді вогонь перекинувся на склад.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський розповів, що безпілотники СБУ уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.

Як приклад, перед тим дрони успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея у ніч на 20 червня. Також ще один нафтооб'єкт горів у Ростовській області у ніч на 18 червня. Згідно з даними джерела РБК-Україна, це також була спецоперація СБУ.