У Ростовській області через атаку дронів палають резервуари з нафтопродуктами (відео)

За словами російського чиновника, цей вогняний інцидент стався в Азові, де "внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами".

Також ростовський губернатор каже, що попередньо жертв в результаті події немає, пожежники намагаються загасити відкрите полум'я.

"Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС", - йдеться в його публікації.

Між тим в мережі вже з'явилося відео потужної пожежі в місті Азов після атаки безпілотників. Додамо, за даними росЗМІ та Telegram-каналів, перед загорянням резервуара з нафтопродуктами місцеві жителі чули п'ять вибухів.

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