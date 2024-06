Україна атакувала аеродром у Морозовську щонайменше 70 дронами, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив виданню, що українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для удару по авіабазі, що розташована за 240 кілометрів від лінії фронту.

Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27.

Супутникові знімки, отримані The War Zone, підтверджують, що авіабаза в глибині Росії була атакована. (Фото: PLANET LABS INC.)

Водночас, зазначає видання, хоча атака, схоже, завдала певної шкоди, її повна міра наразі незрозуміла.

На отриманих знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні технічного обслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Літаки, ймовірно, зазнали певних пошкоджень. Цей ангар, вірогідно, був головною мішенню для українських безпілотників.

Два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 перебували в накритому тканиною укритті, яке, схоже, було пошкоджене в результаті масованої атаки українських безпілотників. (Фото: PLANET LABS INC.)

На невеликій відстані від ангару, на пероні видніється невеликий кратер і сліди пожежі. Зазначається, що важко сказати, чи був пошкоджений якийсь борт, але саме тут зазвичай паркуються кілька реактивних літаків.

На цих знімках до (внизу) і після видно пошкодження перону на аеродромі в Морозовську, спричинені українськими безпілотниками. (Фото: PLANET LABS INC.)

Видання також зазначає, що помітні на знімку в п'ятницю, 14 червня, ушкодження, відсутні на знімку аеродрому, зробленому 6 червня.

Ширший порівняльний вигляд авіабази пропонує ще один контраст між знімками 6 і 13 червня.

Фото від 6 червня (PLANET LABS INC.)

Фото від 14 червня (PLANET LABS INC.)

Російські джерела розходяться в оцінках

Російські джерела визнали факт атаки на аеродром, але розійшлися в оцінках.

Так, російський Telegram-канал "Два майора" (Two Majors) стверджує, що жоден літак не був пошкоджений. Натомість Telegram-канал "Кремлівська табакерка" стверджує, що хоча більшість безпілотників були збиті, не долетівши до цілі, деякі з них долетіли, внаслідок чого загинули шість пілотів, ще 10 військовослужбовців були поранені.

Тим часом, Буданов повідомив The Warzone, що наразі триває оцінка бойових втрат.

"Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки", - сказав він.

Видання зазначає, що є й інші візуальні докази обстрілу аеродрому.

Вночі у соціальних мережах з'явилися фотографії та відео, на яких видно, як безпілотники пролітають над Морозовськом. Також з'явилися повідомлення про те, що поблизу бази було чутно численні вибухи. На фотографії у соцмережі X (колишня Twitter) у районі аеродрому було видно велику кулю полум'я та величезний шлейф чорного диму.

"Безпілотник пролетів прямо над головою підписника з Морозовська. Ворог цілився в аеродром", - написав Telegram-канал "Это новости Ростова".

Аеродром Морозовськ розташований приблизно за 240 кілометрів від лінії фронту. (Google Earth image)

За словами Буданова, операція була здійснена з території України. За його словами, по аеродрому вдарили щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників "Дракон" і "Сплеск".

Ці дані збігаються з інформацією Telegram-каналу "Два майора". Там заявили, що ця атака продемонструвала серйозні вразливості російської ППО від безпілотників.

"Незважаючи на те, що противнику не вдалося досягти цілей по знищенню наших літаків сьогодні вночі на аеродромі Морозовськ у Ростовській області, здатність Збройних Сил України одночасно запустити 70 безпілотників вглиб нашої території, а також їхня здатність подолати ППО ще до підльоту до аеродрому, свідчить про те, що противник зберігає високий потенціал застосування цього виду саморобної зброї для ураження", - зазначив канал.

Russia’s Morozovsk Airbase is currently under Ukrainian drone attack, with several explosions seen in the vicinity of the airfield.



Morozovsk is home to a number of Russian Air Force Su-34 fighterbombers. pic.twitter.com/CnEP4U8tjv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 4, 2024

Видання зазначає, що це вже друга за два місяці масштабна атака українських безпілотників на аеродром Морозовськ. Летовище також було атаковане 5 квітня. Після цього удару з'явилося кілька відео та зображень, які ви можете побачити нижче.

Overnight, Ukrainian drones attacked the Morozovsk Air Base in Rostov Oblast of Russia, which is a home-base of the Russian 559th Bomber Aviation Regiment (Su-34s), 4th Air and Air Defense Army.

The locals informed that around 40-60 explosions were heard in the area, as Russian…



The locals informed that around 40-60 explosions were heard in the area, as Russian… pic.twitter.com/u3BCfM9BNB — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) April 5, 2024

Щодо атаки 5 квітня українські офіційні особи стверджували, що внаслідок удару було знищено щонайменше шість військових літаків і серйозно пошкоджено ще вісім. Київ також стверджував, що 20 російських військовослужбовців на базі були вбиті або поранені.

Ці дані підтверджує твіт видання Kyiv Post.

BREAKING: At least six military aircraft were destroyed, and eight more were damaged due to a nighttime attack by the Security Service of #Ukraine (#SBU) along with the Ukrainian defense forces on the Russian airbase in Morozovsk on April 5, Kyiv Post sources reported.

Водночас, наступні знімки високої роздільної здатності Planet Lab, які The Warzone отримало наступного дня, не продемонстрували серйозних пошкоджень у Морозовську.

"За день до атаки на стоянках по всьому об'єкту було видно 29 літаків. На знімках, отриманих від Planet Labs, які були зроблені сьогодні, ми можемо нарахувати стільки ж літаків, при цьому на них і на інфраструктурі бази не було помітно жодних серйозних пошкоджень", - зазначило тоді видання.

На супутниковому знімку аеродрому в Морозовську, зробленому Planet Laps наступного дня після атаки українського безпілотника 5 квітня, не видно значних пошкоджень. (Фото: PLANET LABS INC.)

Стосовно атаки цього разу українські офіційні особи поки що не робили таких сміливих заяв. Однак Буданов пообіцяв, що база буде атакована знову.

"Так", - різко відповів він, коли його запитали, чи планують українські війська ще одну повітряну атаку на цей аеродром.