В РФ кажуть про "знищення" дрона над Кубанню, в Ростові після "спалахів" зникло світло
Міністерство оборони Росії прозвітувало про знищення українського безпілотника над територією Краснодарського краю. Водночас у Ростові після вибухів зникло світло.
Передає РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Як повідомляється, жителі Ростова-на-Дону бачили спалахи та задимлення над Західним районом. Далі у росіян блимало світло, після чого частина городян поскаржилася на проблеми з водопостачанням. Деякі пабліки повідомляють, що частина міста залишилася без світла.
"У зв'язку з короткочасним відключенням електроенергії на очисних спорудах водопроводу "АТ Ростовводоканал" стався збій у роботі насосного обладнання. У всіх районах міста можливі перебої водопостачання. Наразі робота насосів здійснюється в штатному режимі. Нормативна подача води буде відновлена протягом 2-2.5 годин", - пишуть місцеві Telegram-канали.
За непідтвердженою інформацією, у Ростові сталася аварія на підстанції. Пригода могла статися через стрибок електроенергії. Також люди помітили на місцевій підстанції рятувальників. Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Російська Федерація підвищує податки, щоби фінансувати війну проти України. Однак це матиме наслідки для економіки РФ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у розвідці Естонії вважають, що Росія готується до наступної війни. Розвідники дійшли висновку, що конфлікт може розпочатися протягом 10 років, і цього разу, ймовірно, це буде війна проти НАТО.
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