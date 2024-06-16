В РФ кажуть про "знищення" дрона над Кубанню, в Ростові після "спалахів" зникло світло

Міністерство оборони Росії прозвітувало про знищення українського безпілотника над територією Краснодарського краю. Водночас у Ростові після вибухів зникло світло.

Як повідомляється, жителі Ростова-на-Дону бачили спалахи та задимлення над Західним районом. Далі у росіян блимало світло, після чого частина городян поскаржилася на проблеми з водопостачанням. Деякі пабліки повідомляють, що частина міста залишилася без світла.

"У зв'язку з короткочасним відключенням електроенергії на очисних спорудах водопроводу "АТ Ростовводоканал" стався збій у роботі насосного обладнання. У всіх районах міста можливі перебої водопостачання. Наразі робота насосів здійснюється в штатному режимі. Нормативна подача води буде відновлена протягом 2-2.5 годин", - пишуть місцеві Telegram-канали.

За непідтвердженою інформацією, у Ростові сталася аварія на підстанції. Пригода могла статися через стрибок електроенергії. Також люди помітили на місцевій підстанції рятувальників. Офіційної інформації наразі немає.