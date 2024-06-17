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РосЗМІ повідомляють про атаку дронів на заводи в Липецьку та вибухи у Воронезькій області

Понеділок 17 червня 2024 05:05
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РосЗМІ повідомляють про атаку дронів на заводи в Липецьку та вибухи у Воронезькій області Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Жителі російського Липецька повідомили про атаку безпілотників на тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат. Про вибухи говорять також жителі Воронезької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал ASTRA .

"Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом", - пише канал, публікуючи відповідні скріншоти.

Губернатор ввів на території області "режим повітряної небезпеки" через "загрозу атаки БПЛА".

У Липецьку працювала сирена.

Пізніше губернатор повідомив, що один БПЛА "подавлений над Липецьком", інший - "над промисловою територією Липецька". За його словами, на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає.

Нагадаємо, увечері 16 червня Міністерство оборони Росії прозвітувало про знищення українського безпілотника над територією Краснодарського краю. Водночас у Ростові після вибухів зникло світло.

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