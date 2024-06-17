РосЗМІ повідомляють про атаку дронів на заводи в Липецьку та вибухи у Воронезькій області

Жителі російського Липецька повідомили про атаку безпілотників на тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат. Про вибухи говорять також жителі Воронезької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал ASTRA .

"Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом", - пише канал, публікуючи відповідні скріншоти. Губернатор ввів на території області "режим повітряної небезпеки" через "загрозу атаки БПЛА". У Липецьку працювала сирена. Пізніше губернатор повідомив, що один БПЛА "подавлений над Липецьком", інший - "над промисловою територією Липецька". За його словами, на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає.