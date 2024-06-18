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У Ростовській області через атаку дронів палають резервуари з нафтопродуктами (відео)

Вівторок 18 червня 2024 04:42
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У Ростовській області через атаку дронів палають резервуари з нафтопродуктами (відео) Фото: у російському місті Азов під Ростовом через атаку дронів палаж нафтооб'єкт (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 18 червня сталася атака із застосуванням безпілотників, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

За словами російського чиновника, цей вогняний інцидент стався в Азові, де "внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами".

Також ростовський губернатор каже, що попередньо жертв в результаті події немає, пожежники намагаються загасити відкрите полум'я.

"Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС", - йдеться в його публікації.

Між тим в мережі вже з'явилося відео потужної пожежі в місті Азов після атаки безпілотників. Додамо, за даними росЗМІ та Telegram-каналів, перед загорянням резервуара з нафтопродуктами місцеві жителі чули п'ять вибухів.

Новина доповнюється...

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Пожежа Ростовская область Війна Росії проти України Атака дронів
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