В Ростовской области из-за атаки дронов пылают резервуары с нефтепродуктами (видео)

В Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 18 июня произошла атака с применением беспилотников, в результате чего вспыхнул нефтеобъект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, этот огненный инцидент произошел в Азове, где "в результате атаки БПЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами".

Также ростовский губернатор говорит, что предварительно жертв в результате происшествия нет, пожарные пытаются потушить открытое пламя.

"Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС", - говорится в его публикации.

Между тем, в сети уже появилось видео и фото мощного пожара в городе Азов после атаки беспилотников. По данным росСМИ и Telegram-каналов, перед возгоранием резервуара с нефтепродуктами местные жители слышали пять взрывов.

Взрывы в Ростовской области из-за атак дронов

Напомним, перед этим в ночь на 15 июня в Ростовской области России раздавались взрывы. Тогда местный губернатор заявлял о якобы атаке дронов и работе противовоздушной обороны.

Кроме того, ночью 14 июня в Ростовской области тоже слышали взрывы. Россияне жаловались на проблемы со светом в городе Морозовск и других населенных пунктах.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина ночью 14 июня атаковала аэродром в Морозовске. Для удара по авиабазе, расположенной в 240 км от фронта, использовали не менее 70 дронов.

Добавим, в ночь на 17 июня российские Telegram-каналы писали о мощных взрывах в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях. Так, в Ростове из-за атаки дронов якобы была повреждена подстанция, в городе пропал свет.