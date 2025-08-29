У Ростові-на-Дону спалахнула сильна пожежа на тлі атаки дронів

За свідченнями місцевих жителів, пожежа вирує на лівому березі річки Дон за футбольним стадіоном "Ростов Арена".

Деякі жителі повідомляють, що чули вибухи "з боку Дону". Раніше над Ростовською областю було оголошено безпілотну небезпеку.

Що горить, невідомо. Офіційно про причини пожежі наразі не повідомлялося.