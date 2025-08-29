В Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар на фоне атаки дронов

По свидетельствам местных жителей, пожар бушует на левом берегу реки Дон за футбольным стадионом "Ростов Арена".

Некоторые жители сообщают, что слышали взрывы "со стороны Дона". Ранее над Ростовской областью была объявлена беспилотная опасность.

Что горит, неизвестно. Официально о причинах пожара пока не сообщалось.