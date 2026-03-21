Ростов у вогні, Москва в облозі: в Росії поскаржились на наймасштабніший наліт дронів за рік

В Росії поскаржились на наймасштабніший наліт дронів за рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Отож, в ніч проти 21 березня під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви. Загальна кількість задіяних "пташок" перевищила 120 одиниць.
Найгарячіше було в Ростовській області. Там представники влади заявили, що масована атака охопила майже весь регіон. Росіяни нарахували понад 90 дронів лише у своєму небі.
При цьому географія "бавовни" вражає: Чертковський, Міллеровський, Тарасовський, Боковський, Мілютинський, Шолоховський, Кашарський, Красносулинський та Каменський райони.
Місцеві мешканці всю ніч публікували відео з характерним звуком "мопедів" та яскравими спалахами. Попри заяви влади про "збиття всіх цілей", у пабліках повідомляють про пожежі поблизу логістичних вузлів, які забезпечують окупаційне угруповання в Україні.
Дрони атакували об'єкти, ймовірно, поблизу авіабази "Енгельс". Влада підтвердила пошкодження житлових будинків (вибито скло) та наявність щонайменше двох постраждалих. В аеропорту "Гагарін" терміново вводили режим обмежень.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що спочатку сили ППО знищили шість безпілотників. Згодом, за його словами, були відбиті ще кілька хвиль атак - під час них збили ще сім і шість дронів, а пізніше повідомили про нейтралізацію ще двох апаратів. Після подальших перехоплень загальна кількість збитих безпілотників зросла до 27.
При цьому, поки ППО намагалася поцілити в дрони, московські аеропорти Внуково та Домодєдово працювали з перебоями, затримуючи десятки рейсів. Це наймасованіша комбінована атака з початку 2026 року.
Експерти зазначають, що нинішня атака наймасованіша з початку 2026 року. За їх словами, одночасний запуск такої кількості дронів по різних областях виснажує ресурси ППО ворога та дозволяє виявити прогалини в захисті найбільш вразливих об'єктів - нафтобаз, аеродромів та заводів ВПК.
І поки Міноборони РФ малює "красиві" цифри збитих апаратів, реальність у вигляді закритих аеропортів та заграви над Ростовом свідчить про те, що війна дедалі впевненіше повертається на територію агресора.
Нагадаємо, що армія РФ шукає альтернативи Starlink для управління дронами на фронті. Для цього загарбники активно застосовують дешеві безпілотники типу "Молнія", змінюючи тактику ударів.
Ще б пак, коли російські військові почали використовувати дрони з інтернетом Starlink, Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ і мільярдер несподівано встав на бік нашої країни.