Ростов в огне, Москва в осаде: в России пожаловались на самый масштабный налет дронов за год

В России пожаловались на самый масштабный налет дронов за год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Так, в ночь на 21 марта под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовщины и подступы к Москве. Общее количество задействованных "птичек" превысило 120 единиц.
Горячее всего было в Ростовской области. Там представители власти заявили, что массированная атака охватила почти весь регион. Россияне насчитали более 90 дронов только в своем небе.
При этом география "хлопка" поражает: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.
Местные жители всю ночь публиковали видео с характерным звуком "мопедов" и яркими вспышками. Несмотря на заявления властей о "сбивании всех целей", в пабликах сообщают о пожарах вблизи логистических узлов, которые обеспечивают оккупационную группировку в Украине.
Дроны атаковали объекты, вероятно, вблизи авиабазы "Энгельс". Власти подтвердили повреждения жилых домов (выбиты стекла) и наличие по меньшей мере двух пострадавших. В аэропорту "Гагарин" срочно вводили режим ограничений.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сначала силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Впоследствии, по его словам, были отражены еще несколько волн атак - во время них сбили еще семь и шесть дронов, а позже сообщили о нейтрализации еще двух аппаратов. После дальнейших перехватов общее количество сбитых беспилотников возросло до 27.
При этом, пока ПВО пыталась попасть в дроны, московские аэропорты Внуково и Домодедово работали с перебоями, задерживая десятки рейсов.
Эксперты отмечают, что нынешняя атака самая массированная с начала 2026 года. По их словам, одновременный запуск такого количества дронов по разным областям истощает ресурсы ПВО врага и позволяет выявить пробелы в защите наиболее уязвимых объектов - нефтебаз, аэродромов и заводов ВПК.
И пока Минобороны РФ рисует "красивые" цифры сбитых аппаратов, реальность в виде закрытых аэропортов и зарева над Ростовом свидетельствует о том, что война все увереннее возвращается на территорию агрессора.
Напомним, что армия РФ ищет альтернативы Starlink для управления дронами на фронте. Для этого захватчики активно применяют дешевые беспилотники типа "Молния", меняя тактику ударов.
Еще бы, когда российские военные начали использовать дроны с интернетом Starlink, Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ и миллиардер неожиданно встал на сторону нашей страны.