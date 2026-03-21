Ростов в огне, Москва в осаде: в России пожаловались на самый масштабный налет дронов за год

Так, в ночь на 21 марта под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовщины и подступы к Москве. Общее количество задействованных "птичек" превысило 120 единиц.

Ростовская область

Горячее всего было в Ростовской области. Там представители власти заявили, что массированная атака охватила почти весь регион. Россияне насчитали более 90 дронов только в своем небе.

При этом география "хлопка" поражает: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

Местные жители всю ночь публиковали видео с характерным звуком "мопедов" и яркими вспышками. Несмотря на заявления властей о "сбивании всех целей", в пабликах сообщают о пожарах вблизи логистических узлов, которые обеспечивают оккупационную группировку в Украине.

Саратовская область

Дроны атаковали объекты, вероятно, вблизи авиабазы "Энгельс". Власти подтвердили повреждения жилых домов (выбиты стекла) и наличие по меньшей мере двух пострадавших. В аэропорту "Гагарин" срочно вводили режим ограничений.

Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сначала силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Впоследствии, по его словам, были отражены еще несколько волн атак - во время них сбили еще семь и шесть дронов, а позже сообщили о нейтрализации еще двух аппаратов. После дальнейших перехватов общее количество сбитых беспилотников возросло до 27.

При этом, пока ПВО пыталась попасть в дроны, московские аэропорты Внуково и Домодедово работали с перебоями, задерживая десятки рейсов. Это самая массированная комбинированная атака с начала 2026 года.

Эксперты отмечают, что нынешняя атака самая массированная с начала 2026 года. По их словам, одновременный запуск такого количества дронов по разным областям истощает ресурсы ПВО врага и позволяет выявить пробелы в защите наиболее уязвимых объектов - нефтебаз, аэродромов и заводов ВПК.

И пока Минобороны РФ рисует "красивые" цифры сбитых аппаратов, реальность в виде закрытых аэропортов и зарева над Ростовом свидетельствует о том, что война все увереннее возвращается на территорию агрессора.