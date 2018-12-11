Рост цен производителей промпродукции в октябре ускорился до 1,7%

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оптовые цены растут ускоренными темпами

Цены производителей промышленной продукции в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены выросли на 14,6%.

В годовом измерении (к ноябрю 2017 года) цены производителей промышленной продукции выросли на 16,5%.

Напомним, НБУ в Макроэкономическом и монетарном обзоре за ноябрь 2018 года отмечал, что мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в ноябре 2018 года продолжила умеренно ухудшаться вследствие снижения цен на зерновые и железную руду

По данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине по 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.