Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в ноябре ухудшилась, - НБУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На мировых рынках снижаются цены на зерновые и железную руду

Мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в ноябре 2018 года продолжила умеренно ухудшаться вследствие снижения цен на зерновые и железную руду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (ноябрь).

Как отмечается в обзоре, определенную поддержку индексу оказал рост цен на сталь на европейском рынке. Зато на всех других региональных рынках мировые цены на сталь снижались из-за высокого предложения (мировое производство стали выросло на 5,8% г/г в октябре), которую главным образом обеспечило увеличение производства в Китае.

"Дополнительным фактором высокого предложения на рынке стали протекционистские меры со стороны США, ЕС, Канады, Турции относительно стальной продукции", - говорится в исследовании.

Кроме того, стремительное снижение цен на стальную продукцию на китайском рынке обусловило уменьшение спроса со стороны китайских производителей на дорогу высококачественную железную руду.

Мировые цены на пшеницу снижались на фоне ослабления спроса, поскольку большинство главных импортеров уже осуществили основные закупки в необходимых объемах. Цены на кукурузу колебались в течение месяца в узком диапазоне. Высокий спрос, особенно со стороны стран Азии, полностью покрывался значительным предложением, обеспеченной поступлением кукурузы нового урожая, отметили в НБУ.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине по 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.