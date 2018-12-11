Зростання цін виробників промпродукції в жовтні прискорилося до 1,7%

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Оптові ціни зростають прискореними темпами

Ціни виробників промислової продукції в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем збільшився на 1,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,6%.

В річному вимірі (до листопада 2017 року) ціни виробників промислової продукції зросли на 16,5%.

Нагадаємо, НБУ в Макроекономічному і монетарному огляді за листопад 2018 року зазначав, що світова цінова кон'юнктура для українських експортерів у листопаді 2018 року продовжила помірно погіршуватися внаслідок зниження цін на зернові та залізну руду

За даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні по 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.