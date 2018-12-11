ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Зростання цін виробників промпродукції в жовтні прискорилося до 1,7%

Новини » Економіка    11.12.2018 - 11:23
Зростання цін виробників промпродукції в жовтні прискорилося до 1,7%
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Оптові ціни зростають прискореними темпами

Ціни виробників промислової продукції в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем збільшився на 1,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,6%.

В річному вимірі (до листопада 2017 року) ціни виробників промислової продукції зросли на 16,5%.

Нагадаємо, НБУ в Макроекономічному і монетарному огляді за листопад 2018 року зазначав, що світова цінова кон'юнктура для українських експортерів у листопаді 2018 року продовжила помірно погіршуватися внаслідок зниження цін на зернові та залізну руду

За даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні по 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.

Інфляція в листопаді сповільнилася до 1,4%, - Держстат Витрати домогосподарств у І півріччі 2018 року зросли на 18%, - Держстат
Новини України Державна служба статистикиценыпромышленность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся