Госстат назвал наиболее рентабельную отрасль за 2017 год

Фото: сбор урожая (Pixabey)

Больше всего прибыли в Украине получают в сельском хозяйстве

Средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на окончательные данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

Далее по уровню рентабельности идут профессиональная, научная и техническая деятельность - 19,4%, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств - 18,8%, информация и телекоммуникации - 13,8%, временное размещения и организация питания - 7,8%, промышленность - 6,8%, операции с недвижимым имуществом - 6,2%, образование - 3,7%, здравоохранение и предоставлениt социальной помощи - 3,3%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 2,6%, финансовая и страховая деятельность - 2,6%, строительство - 1,6%,

Некоторые отрасли показали отрицательную рентабельность: искусство, спорт, развлечение и отдых - -15,5%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - -1,0%, предоставление прочих видов услуг - -0,4%

Напомним, что финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения за январь-июнь 2018 года составил 189,780 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, 71,7% предприятий были прибыльными и получили финансовый результат 289,737 млрд грн, 28,3% предприятия получили убыток 99,956 млрд грн. За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%.

Как писало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2018 года составила 8977 грн, увеличившись по сравнению с августом прошлого года на 26,2%. Наибольшую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 16240 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 5830 грн.