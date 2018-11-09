Госстат обнародовал ожидания промышленников на IV квартал

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Несмотря на рост, индикатор деловой уверенности находится ниже нулевой отметки

Индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом 2018 года на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,2 п.п. и составляет минус 4,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса 1528 предприятий, проведенного Государственной службой статистики.

По данным Госстата, индикатор делового климата в проышленности не изменился по сравнению с III кварталом 2018 годом и составляет плюс 1%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1 п.п. и составляет плюс 0,9%.

Оценка объема производства продукции за июль-сентябрь 2018 года в промышленности составляет плюс 10%, в перерабатывающей промышленности - плюс 13%.

Ожидания по объему производства продукции в октябре-декабре 2018 года в промышленности составляют плюс 13%, в перерабатывающей промышленности - плюс 15%.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны Госстатом в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда.

Напомним, в сентябре 2018 года объемы промышленного производства снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. По итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

Отметим, что промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%, а за 2017 год - на 0,4%.