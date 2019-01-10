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Рост цен производителей промпродукции в 2018 году был минимальным за пять лет

Новости » Экономика    10.01.2019 - 16:20
Рост цен производителей промпродукции в 2018 году был минимальным за пять лет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Темпы роста оптовых цен за год сократились почти вдвое

Цены производителей промышленной продукции в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,4 %. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены выросли на 14,2%.

Таким образом, годовой рост оптовых цен стал минимальным с 2013 года. По данным Госстата, в 2014 году цены выросли на 17,1%, в 2015 году - на 36,0%, в 2016 году - на 20,5%, в 2017 году 26,4% (в 2013 году цены снизились на 0,1%).

Напомним, по данным НБУ, в декабре 2018 года индекс изменения мировых цен на товары украинского экспорта углубил снижение, нивелировав рост в течение года.

По данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.

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Новости Украины инфляцияценыГосударственная служба статистики
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