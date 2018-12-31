Ценовая конъюнктура для экспортеров значительно ухудшилась, - НБУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Снижение цен на металлы частично компенсируется ростом цен на зерновые

В декабре 2018 года индекс изменения мировых цен на товары украинского экспорта углубил снижение, нивелировав рост в течение года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка (декабрь 2018 года).

Как отмечается в обзоре, мировые цены на сталь, несмотря на временную коррекцию на китайском рынке, продолжали снижаться. Веской причиной оставался слабый спрос на черные металлы, прежде всего в строительном секторе за ухудшения погодных условий, на фоне высокого предложения.

Однако цены на железную руду росли благодаря пополнению запасов Китаем после их снижения в ноябре, отметили в НБУ.

В то же время, мировые цены на зерновые росли на фоне ухудшения ожиданий относительно урожайности пшеницы и кукурузы. Так, ЕС впервые за последние 10 маркетинговых лет превратился из нетто-экспортера зерна в нетто-импортера (по состоянию на 13 декабря). Экспорт мягкой пшеницы из ЕС сократился на 25% г/г, а импорт кукурузы вырос на 41% г/г. Кроме того, существенно уменьшился объем урожая пшеницы на территории России - на 17,6% г/г. В результате ожидается, что объем переходящих запасов в восьми крупнейших мировых экспортеров пшеницы на конец 2018/2019 МГ будет минимальным за последние пять лет.

Напомним, по данным Госстата, внешний товарооборот Украины в январе-октябре 2018 года составил 85,545 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 7,950 млрд долларов (в январе-октябре 2017 года также отрицательное - 4,77 млрд долларов).

По оперативным данным ГФС, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).