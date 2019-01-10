Зростання цін виробників промпродукції у 2018 році був мінімальним за п'ять років

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Темпи зростання оптових цін за рік скоротилися майже вдвічі

Ціни виробників промислової продукції в грудні 2018 року порівняно з листопадом знизилися на 0,4 %. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,2%.

Таким чином, річне зростання оптових цін стало мінімальним з 2013 року. За даними Держстату, у 2014 році ціни зросли на 17,1%, у 2015 році - на 36,0%, в 2016 році - на 20,5%, в 2017 році 26,4% (у 2013 році ціни знизилися на 0,1%).

Нагадаємо, за даними НБУ, в грудні 2018 року індекс зміни світових цін на товари українського експорту поглибив зниження, знівелювавши зростання протягом року.

За даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.