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Рост цен на продукты в январе ускорился: что подорожало больше всего

Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 34,2 %, овощи - на 27,5%, сахар - на 22,8% и хлеб - на 19,6%.

Кроме того, масло подорожало на 14,2%, мясо и мясопродукты - на 14,2%, молоко - на 12,8%, макаронные изделия - на 10,8%, сыр и творог - на 10,1%, рыба и рыбопродукты - на 9,2%, яйца - на 7,1%.

В то же время фрукты подешевели на 8,4%.

Напомним, потребительские цены в Украине в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 10,0%.

Согласно ожиданиям НБУ, несмотря на рекордные урожаи 2021 года, продовольственная инфляция в ближайшие кварталы все еще будет оставаться высокой из-за давления со стороны цен на энергию.

В то же время коррекция мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также более высокие урожаи плодово-ягодной продукции обусловят постепенное замедление продовольственной инфляции в течение 2022 года.

Отметим, средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%.

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Государственная служба статистикиЦены на продукты