Рост цен на продукты в январе ускорился: что подорожало больше всего

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 34,2 %, овощи - на 27,5%, сахар - на 22,8% и хлеб - на 19,6%.

Кроме того, масло подорожало на 14,2%, мясо и мясопродукты - на 14,2%, молоко - на 12,8%, макаронные изделия - на 10,8%, сыр и творог - на 10,1%, рыба и рыбопродукты - на 9,2%, яйца - на 7,1%.

В то же время фрукты подешевели на 8,4%.