Что будет с ценами в Украине в 2022 году: прогноз НБУ
В 2022 году инфляция в Украине замедлится до 7,7%, ее динамика будет довольно неоднородной, учитывая эффекты базы сравнения. В то же время возвращение инфляции к целевому диапазону НБУ 5% ± 1 п.п. ожидается лишь в середине 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).
Ухудшение условий
"Достижению цели будет мешать прежде всего высокая стоимость энергоносителей. Это не только будет давить на производственные расходы, но и потребует постепенной корректировки тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в отчете.
По прогнозу НБУ, более длительным будет сохранение высокой продовольственной инфляции, прежде всего для продукции, содержащей значительную долю энергозатрат (подсолнечное масло, сахар, хлеб, тепличные овощи). Сектор услуг также будет переносить в цены более высокие энергозатраты. В дальнейшем будут реализовываться и вторичные эффекты от роста расходов бизнеса на сырье и оплату труда.
"Будет сохраняться и значительное ценовое давление со стороны стран - торговых партнеров Украины, в которых инфляция лишь приближается к пиковым значениям", - говорится в отчете.
Кроме того, сдерживать замедление инфляции также будет устойчивый внутренний потребительский спрос.
Угроза войны и девальвация гривны
По прогнозу НБУ, существенной преградой для более быстрого снижения уровня инфляции является ухудшение информационной среды на фоне геополитической напряженности в конце 2021 года - начале 2022 года.
"Это сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и вызвало девальвационное давление на гривну, формируя дополнительное ценовое давление в ближайшие месяцы через курсовой канал и канал ожиданий", - говорится в документе.
Факторы снижения инфляции
Постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительное влияние окажет утоление мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.
"Учитывая мощность проинфляционных факторов и потребность дальнейшей поддержки постпандемического восстановления экономики, возвращение инфляции к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. При соблюдении заложенных в базовый сценарий монетарных условий ожидается в середине 2023 года", - говорится в отчете.
Регулируемые цены
Административная инфляция росла медленнее, чем прогнозировалось, однако в дальнейшем будет вносить основной вклад в рост ИПЦ. В то же время цены на топливо будут иметь дезинфляционное влияние в IV квартале.
Несмотря на подорожание алкогольной продукции, повышение тарифов на стационарную телефонную связь и повышение комиссионного сбора на железнодорожные билеты, административная инфляция снижалась - с 17,1% г/г в сентябре до 13,6% г/г в декабре. Это связано прежде всего с введением еще в мае годовых цен на газ.
Значительные темпы административной составляющей прежде всего будут определять дальнейшее подорожание табачной продукции из-за планового ежегодного повышения акцизов. В целом административная составляющая инфляции останется самой высокой среди других компонентов ИПЦ на всем прогнозном периоде, говорится в отчете.
Цены на продукты
Несмотря на рекордные урожаи 2021 года, продовольственная инфляция в ближайшие кварталы все еще будет оставаться высокой из-за давления со стороны цен на энергию. В то же время коррекция мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также более высокие урожаи плодово-ягодной продукции обусловят постепенное замедление продовольственной инфляции в течение 2022 года.
"В дальнейшем при условии отсутствия значительных шоков предложения прогнозируется, что продовольственная инфляция (как сырых продуктов, так и обработанных) стабилизируется в пределах 3-4% в год и будет поддерживаться прежде всего ростом доходов населения", - отметили в НБУ.
Базовая инфляция
По прогнозу НБУ, фундаментальное инфляционное давление в краткосрочной перспективе будет повышенным - базовая инфляция будет оставаться на уровне около 8% г/г из-за вторичных эффектов переноса производственных затрат. В дальнейшем же давление ослабится под влиянием более жесткой монетарной политики, а также снижения мировой инфляции, что скажется прежде всего на товарах и услугах со значительной импортной составляющей.
"Как следствие, базовая инфляция в течение текущего года притормозит до 6%, а в последующие два года - до примерно 4%", - говорится в документе.
Напомним, в январе НБУ значительно ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год - 5,0% до 7,7%.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).