Что будет с ценами в Украине в 2022 году: прогноз НБУ

В 2022 году инфляция в Украине замедлится до 7,7%, ее динамика будет довольно неоднородной, учитывая эффекты базы сравнения. В то же время возвращение инфляции к целевому диапазону НБУ 5% ± 1 п.п. ожидается лишь в середине 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2022 года).

Ухудшение условий

"Достижению цели будет мешать прежде всего высокая стоимость энергоносителей. Это не только будет давить на производственные расходы, но и потребует постепенной корректировки тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, более длительным будет сохранение высокой продовольственной инфляции, прежде всего для продукции, содержащей значительную долю энергозатрат (подсолнечное масло, сахар, хлеб, тепличные овощи). Сектор услуг также будет переносить в цены более высокие энергозатраты. В дальнейшем будут реализовываться и вторичные эффекты от роста расходов бизнеса на сырье и оплату труда.

"Будет сохраняться и значительное ценовое давление со стороны стран - торговых партнеров Украины, в которых инфляция лишь приближается к пиковым значениям", - говорится в отчете.

Кроме того, сдерживать замедление инфляции также будет устойчивый внутренний потребительский спрос.

Угроза войны и девальвация гривны

По прогнозу НБУ, существенной преградой для более быстрого снижения уровня инфляции является ухудшение информационной среды на фоне геополитической напряженности в конце 2021 года - начале 2022 года.

"Это сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и вызвало девальвационное давление на гривну, формируя дополнительное ценовое давление в ближайшие месяцы через курсовой канал и канал ожиданий", - говорится в документе.

Факторы снижения инфляции

Постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительное влияние окажет утоление мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.

"Учитывая мощность проинфляционных факторов и потребность дальнейшей поддержки постпандемического восстановления экономики, возвращение инфляции к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. При соблюдении заложенных в базовый сценарий монетарных условий ожидается в середине 2023 года", - говорится в отчете.

Регулируемые цены

Административная инфляция росла медленнее, чем прогнозировалось, однако в дальнейшем будет вносить основной вклад в рост ИПЦ. В то же время цены на топливо будут иметь дезинфляционное влияние в IV квартале.

Несмотря на подорожание алкогольной продукции, повышение тарифов на стационарную телефонную связь и повышение комиссионного сбора на железнодорожные билеты, административная инфляция снижалась - с 17,1% г/г в сентябре до 13,6% г/г в декабре. Это связано прежде всего с введением еще в мае годовых цен на газ.

Значительные темпы административной составляющей прежде всего будут определять дальнейшее подорожание табачной продукции из-за планового ежегодного повышения акцизов. В целом административная составляющая инфляции останется самой высокой среди других компонентов ИПЦ на всем прогнозном периоде, говорится в отчете.

Цены на продукты

Несмотря на рекордные урожаи 2021 года, продовольственная инфляция в ближайшие кварталы все еще будет оставаться высокой из-за давления со стороны цен на энергию. В то же время коррекция мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также более высокие урожаи плодово-ягодной продукции обусловят постепенное замедление продовольственной инфляции в течение 2022 года.

"В дальнейшем при условии отсутствия значительных шоков предложения прогнозируется, что продовольственная инфляция (как сырых продуктов, так и обработанных) стабилизируется в пределах 3-4% в год и будет поддерживаться прежде всего ростом доходов населения", - отметили в НБУ.

Базовая инфляция

По прогнозу НБУ, фундаментальное инфляционное давление в краткосрочной перспективе будет повышенным - базовая инфляция будет оставаться на уровне около 8% г/г из-за вторичных эффектов переноса производственных затрат. В дальнейшем же давление ослабится под влиянием более жесткой монетарной политики, а также снижения мировой инфляции, что скажется прежде всего на товарах и услугах со значительной импортной составляющей.

"Как следствие, базовая инфляция в течение текущего года притормозит до 6%, а в последующие два года - до примерно 4%", - говорится в документе.



