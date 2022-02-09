Зростання цін на продукти в січні прискорилося: що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 34,2 %, овочі - на 27,5%, цукор - на 22,8% і хліб - на 19,6%.

Крім того, масло подорожчало на 14,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 14,2%, молоко - на 12,8%, макаронні вироби - на 10,8%, сир і сир - на 10,1%, Риба і рибопродукти - на 9,2%, яйця - на 7,1%.

Разом з тим фрукти подешевшали на 8,4%.