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На 30-40% за год. Госстат показал, как выросли цены на отдельные продукты

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Украина, Понедельник 10 января 2022 15:45
На 30-40% за год. Госстат показал, как выросли цены на отдельные продукты Фото: некоторые продукты в Украине подорожали 30-40% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 38,8%, сахар - на 28,3%, яйца - на 19,0% и хлеб - на 18,7%.

Кроме того, масло подорожало 13,6%, мясо и мясопродукты - на 12,9 %, на овощи - на 12,7%, молоко - на 11,3%, рыба и рыбопродукты - на 9,3%,

В то же время фрукты подешевели на 10,2%.

На 30-40% за год. Госстат показал, как выросли цены на отдельные продукты

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

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Инфляция в Украине Государственная служба статистики
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