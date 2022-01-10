На 30-40% за год. Госстат показал, как выросли цены на отдельные продукты
Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 38,8%, сахар - на 28,3%, яйца - на 19,0% и хлеб - на 18,7%.
Кроме того, масло подорожало 13,6%, мясо и мясопродукты - на 12,9 %, на овощи - на 12,7%, молоко - на 11,3%, рыба и рыбопродукты - на 9,3%,
В то же время фрукты подешевели на 10,2%.
Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).