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Рост цен на нефть превысил 7%

Новости » Экономика     10.03.2020 - 05:10
Рост цен на нефть превысил 7%
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Котировки нефти Brent достигли отметки в 36,79 доллара за баррель

Рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне во вторник превысил 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5:00 по киевскому времени котировки достигли отметки в 36,79 доллара за баррель, что на 2,43 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Растет и стоимость нефти марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,1% до отметки 33,03 доллара за баррель.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.

Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп уже обвинил Россию и Саудовскую Аравию в падении рынков. В то же время он подчеркнул, что падение цен на бензин - это положительная сторона обвала мировых цен на нефть для потребителей.

Фондовые торги в Токио открылись падением индексов Нефть марки WTI начала торги ростом
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