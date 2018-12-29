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Рост реальных доходов украинцев ускорился

Новости » Экономика    29.12.2018 - 10:45
Рост реальных доходов украинцев ускорился
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

После резкого падения в 2014-2015 годах доходы постепенно восстанавливаются

Доходы населения Украины в третьем квартале 2018 года составили 809,0 млрд грн, расходы - 787,5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прирост сбережений составил 21,5 млрд грн. Наличный доход в расчете на одно лицо составлял 15199,1 грн.

Реальные доходы (с учетом инфляции) выросли по отношению ко второму кварталу прошлого года на 10,0%.

Рост реальных доходов украинцев ускорился

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, Госстат улучшил данные по росту доходов украинцев в 2017 году. По данным статистического ведомства, реальные доходы выросли по отношению к 2016 году на 10,9%. Ранее Госстат оценивал рост доходов в 6,0%.

Также по данным Госстата, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%. По уточненным данным, за 2015 год доходы сократились на 20,4% (ранее сообщалось о падении на 22,3%), в 2016 году доходы выросли на 2,0% (ранее - 0,8%).

Напомним, по оценкам, которые ранее обнародовал Национальный банк, реальный располагаемый доход населения в I полугодии 2018 года составлял 82% от уровня 2013 года. При этом НБУ использовал предварительные данные Госстата.

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Новости Украины доходызарплатаГосударственная служба статистики
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