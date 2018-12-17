НБУ порівняв реальні доходи українців у 2013 і у 2018 роках

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Реальні доходи зростають, але поки що не досягли рівня 2013 року

У I півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення зріс на 9,8% але поки становить 82% від рівня 2013 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначили в НБУ, у 2018 році фінансовий стан домогосподарств продовжував поліпшуватися. Зростання реального наявного доходу прискорилося завдяки перегляду заробітних плат, соціальних виплат, збільшенню заробітків трудових мігрантів та уповільненню інфляції. У результаті платоспроможність домогосподарств підвищилася, а відносне боргове навантаження на них знизилося.

Основний рушій зростання реальних доходів - заробітна плата. Вона збільшилася на 26%, найсуттєвіше - у промисловості, на транспорті, у фінансовій сфері та державному управлінні. Також, усе ще висока інфляція призвела до того, що реальний наявний дохід частини населення з низькими зарплатами виріс помірно, додали в НБУ.

"Тенденція зростання реального наявного доходу збережеться й надалі. За дев’ять місяців реальна зарплата збільшилася на 13% р/р, зокрема у ІІІ кварталі - майже на 15% р/р, тож за повний рік темп її приросту, ймовірно, становитиме близько 13%. У 2019 році можливе уповільнення реальних доходів населення через нижчі темпи зростання ВВП та жорсткішу фіскальну політику, що обмежуватиме зростання зарплат у бюджетній сфері", - йдеться у звіті НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) українців у другому кварталі 2018 року зросли по відношенню до другого кварталу минулого року на 9,7%.

Нагадаємо про те, що реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, а за 2015 рік - 22,3%. У 2016 році доходи зросли на 0,8%. За попередніми даними, у 2017 році реальні доходи зросли на 6,0%. За перший квартал 2018 року реальні доходи зросли на 10%.