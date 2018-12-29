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Зростання реальних доходів українців прискорився

Новини » Економіка    29.12.2018 - 10:45
Зростання реальних доходів українців прискорився
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після різкого падіння в 2014-2015 роках доходи поступово відновлюються

Доходи населення України в третьому кварталі 2018 року склали 809,0 млрд грн, витрати - 787,5 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, приріст заощаджень склав 21,5 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 15199,1 грн.

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) зросли по відношенню до другого кварталу минулого року на 10,0%.

Зростання реальних доходів українців прискорився

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Держстат поліпшив дані по зростанню доходів українців в 2017 році. За даними статистичного відомства, реальні доходи зросли по відношенню до 2016 року на 10,9%. Раніше Держстат оцінював зростання доходів у 6,0%.

Також за даними Держстату, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%. За уточненими даними, за 2015 рік доходи скоротилися на 20,4% (раніше повідомлялося про зниження на 22,3%), в 2016 році доходи зросли на 2,0% (раніше - 0,8%).

Нагадаємо, за оцінками, які раніше оприлюднив Національний банк, реальний наявний дохід населення в I півріччі 2018 року становив 82% від рівня 2013 року. При цьому НБУ використовував попередні дані Держстату.

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