Рост производства в сельском хозяйстве резко замедлился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 6,3%, хозяйства населения - сократили на 2,2%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост по 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Напомним, по данным НБУ, в мае 2019 года цены на зерновые возобновили стремительный рост на фоне сложных погодных условий в ряде стран. Так, цены на пшеницу и кукурузу выросли после самого масштабного за последние 50 лет наводнения в отдельных штатах на Среднем Западе США. Дополнительными факторами роста цен на пшеницу стали высокий спрос со стороны Алжира и Туниса, а также решение Австралии импортировать эту культуру, впервые за последние 12 лет. Активизация закупок кукурузы китайскими компаниями накануне введения новых тарифных пошлин поддержало рост цен на кукурузу.