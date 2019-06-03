Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Цены на экспорт из Украины в апреле росли

В апреле 2019 года мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась благодаря росту цен на зерновые и железную руду, что компенсировало снижение цен на сталь. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (май 2019 года).

Как отмечается в обзоре, ключевым событием мая 2019 года стала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Это существенно повлияло на мировые финансовые и товарные рынки, хотя конъюнктуру последних в значительной степени определяли факторы предложения.

По данным НБУ, мировые цены на сталь в мае снижались из-за вялого спроса на большинстве региональных рынков. В основе этого лежали опасения рецессии в отдельных странах Европы, высокая напряженность из-за торгового противостояния между США и Китаем, начало Рамадана в странах Ближнего Востока. Не сдерживал падение цен на сталь дальнейший стремительный рост цен на сырье, в частности на железную руду из-за ее дефицита на рынке.

Однако цены на зерновые после падения в предыдущий период возобновили стремительный рост на фоне сложных погодных условий в ряде стран. Так, цены на пшеницу и кукурузу выросли после самого масштабного за последние 50 лет наводнения в отдельных штатах на Среднем Западе США. Дополнительными факторами роста цен на пшеницу стали высокий спрос со стороны Алжира и Туниса, а также решение Австралии импортировать эту культуру, впервые за последние 12 лет. Активизация закупок кукурузы китайскими компаниями накануне введения новых тарифных пошлин поддержало рост цен на кукурузу, говорится в обзоре НБУ.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.

В апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.