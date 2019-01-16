Госстат сообщил о рекорде в сельском хозяйстве

Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)

Производство сельхозпродукции в 2018 году росло максимальными темпами с 2013 года

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Таким образом, рост за 2018 год стало максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

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Следует отметить, что объемы производства значительно колеблются год от года и зависят от погодных условий и урожая. Например, в 2017 году было зафиксировано падение на 2,2%, а в 2016 году - рост на 6,3%.

По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства в 2018 году увеличились на 10,7%, объемы продукции животноводства - на 0,3%.

Сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,1%, хозяйства населения - на 2,2%.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.

Напомним, объемы промышленного производства в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,9%.